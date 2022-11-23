Специально для Вас. Избавит ли «цифра» от отключений тепла?

Федор Туров
 
Избавит ли «цифра» от отключений тепла?
Установка на ЦТП приборов учета позволит видеть параметры подачи тепла от ЦТП и как он снабжает теплом подключенных к нему потребителей. Уже установленные приборы учета позволяют почувствовать разницу: повышается экономия, а значит, и экологичность теплоснабжения. Фото: sibgenco.online/

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