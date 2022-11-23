На севере Красноярского края могут появиться малые АЭС

Правительство Красноярского края рассматривает возможность создания малых атомных электростанций на северных территориях региона. Проект планируется реализовать совместно с Росатомом.

О планах по созданию малых АЭС в Арктической зоне Красноярского края сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев на Сибирском энергетическом форуме 23 ноября.

«Именно реализация таких проектов даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками», — отметил министр в ходе форума (цитата по ТАСС).

XIII Сибирский энергетический форум проходит в Красноярске 23-25 ноября. В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вопросы энергетики, современные тенденции развития топливно-энергетического комплекса, а также реализация стратегических проектов Сибири и Красноярского края.

Ранее сообщалось о планах по строительству нового посёлка на Таймыре, проект собирается реализовать ПАО ГМК «Норильский никель». Поселение для 600-700 жителей предполагается создать к 2026 году. Работы будут идти в рамках специального соглашения с представителями местного населения. «Норникель» также реализует совместный с СО РАН проект по исследованию природных особенностей Арктики.