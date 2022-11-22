В Новосибирске откроется выставка об истории отношений России и Украины

Выставка «Украина. На переломах эпох» откроется в новосибирском историческом парке «Россия – моя история». Экспозиции, размещённые в 14 залах, расскажут об истории взаимоотношений Украины с Россией, начиная с древнерусского периода.

Выставка откроется в субботу, 26 ноября, в 14 часов, и будет работать до 15 декабря.

«В рамках этого проекта создатели выставки попытались проследить важнейшие события, произошедшие более чем за тысячу лет, и рассказать о ключевых, поворотных моментах развития отношений наших народов в хронологии от Древнерусского государства до наших дней», — рассказали в пресс-службе выставочного центра.

Помимо фотографий, видеоматериалов и кинохроник, на выставке представлены карты, плакаты и архивные документы. В экспозициях также использованы мультимедийные технологии, в том числе проекции, кинекты – устройства на основе технологии бесконтактного взаимодействия, а также интерактивные панели. Все объекты размещены в 14 залах.

Выставку будет сопровождать экскурсионная программа, подготовленная Министерством культуры РФ и специалистами самого исторического парка.

«Из соображений объективности также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения Украинского государства», — отметили организаторы.

Вход на выставку свободный.

Напомним, что в новосибирском историческом парке «Россия – моя история» также недавно открылась выставка, посвящённая русской письменности, «В начале было Слово». Экспозиция приурочена к пятилетию музейного комплекса, которое отметили в ноябре. В свою очередь 25 ноября в новосибирском историческом парке «Россия – моя история» анонсировано торжественное открытие выставки политехнического музея «Жизнь с вирусами».