Арестованную главу района Новосибирской области заподозрили в ещё одном правонарушении

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой, ранее арестованной по подозрению в мошенничестве. По данным правоохранителей, она способствовала растрате почти 30 миллионов рублей во время строительства очистных сооружений.

Уголовное дело в отношении главы Сузунского района Лилии Некрасовой возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ – «халатность», сообщили в прокуратуре Новосибирской области 22 ноября.

По данным надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки в Сузунском районе были выявлены нарушения в реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

По государственной программе в рабочем посёлке Сузун велось строительство канализационных очистных сооружений.

«Строительство производилось с нарушениями строительных требований, о чём главе Сузунского района было известно, однако никаких мер в связи с этим она не предприняла. В результате произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений, чем бюджету причинен ущерб в размере более 29 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

До суда глава Сузунского района от своих обязанностей отстранена.

Напомним, что Лилия Некрасова была задержана по подозрению в мошенничестве 24 октября, она заключена под стражу. По неофициальной информации, чиновница подозревается в фиктивном трудоустройстве своего супруга, который также был отправлен в СИЗО, а затем отпущен под домашний арест.

Ранее также за нарушение условий госконтракта был оштрафован замглавы Сузунского района.