SEUS открыл в Сибири безотходный завод по производству масла

На Алтае начали производство экологически чистого масла. Речь идет о новом заводе SEUS в Заринске. Запуск производства обошелся в 280 млн рублей.

Сибирский экспортный союз SEUS открыл завод на территории заринского элеватора. Запуск завода изначально планировался в 2021 году, но строительство перенесли в связи с пандемией.

«Завод предназначен для переработки зерна масличных культур в количестве 150 тонн в сутки. На сегодня это лен и рапс. Получается экологически чистое растительное масло в объеме 57 тонн в сутки. Высокопротеиновый жмых, получаемый в качестве отходов, подходит для корма животных, а лузга — для производства топливных брикетов для котельной маслозавода. Маслозавод является экологически чистым и полностью безотходным производством», — рассказал СМИ директор заринского элеватора Роман Щипанов на открытии завода. Объем инвестиций в его запуск оценивается в 280 млн рублей.

По информации правительства Алтайского края, за последние три года экспорт масложировой продукции в крае увеличился в 1,6 раза и составил более $60 млн. Основным экспортером является SEUS.

SEUS — это объединение сибирских поставщиков в сфере с/х. Инициатором создания экспортного союза в 2018 году выступила компания АО «Меркурий». Учредителем АО «Меркурий» является АО «Комлит», занимающаяся энергетикой.