Власти рассказали, когда подорожает проезд в новосибирском метро

Стоимость проезда в новосибирском метрополитене подорожает до 30 рублей с середины декабря. За счёт увеличения тарифа планируется поднять зарплату работникам подземки.

О повышении стоимости проезда в новосибирском метро с 15 декабря сообщил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров на брифинге 22 ноября.

Средства, которые будут поступать в бюджет за счёт увеличения тарифа, направят на оплату проиндексированной зарплаты сотрудникам метрополитена, а также на расходы по ремонту оборудования и оплату электроэнергии.

«Инфляция в 2022-2023 году значительно ниже, чем те расходы, которые мы формируем для метрополитена», — отметил при этом Гарей Асмодьяров.

До этого стоимость проезда в новосибирском метрополитене увеличивали год назад. С того момента она составляет 27 рублей.

Ранее также сообщалось о том, что новый вход в метро на площади Маркса в Новосибирске, соединённый со строящимся торговым центром «Грани», введут в эксплуатацию не раньше следующего года.