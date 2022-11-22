Добытчиков угольного метана планируют освободить от налога на прибыль

Правительство Кемеровской области совместно с ПАО «Газпром» разработало проект промышленной добычи метана в регионе. Параллельно инициировано освобождение от налога на прибыль компаний, добывающих метан, и выделение метана в отдельную продукцию по ОКПД.

21 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел заседание госсовета РФ по направлению «Энергетика». В соответствие с поручением президента РФ о разработке мер поддержки добычи метана из угольных пластов в Кузбассе разработан проект добычи метана и поправки в налоговый кодекс.

«Проект добычи метана из угольных пластов решает сразу две важнейшие для Кузбасса задачи: обеспечение безопасности ведения горных работ и улучшение экологической ситуации», — рассказал на заседании Сергей Цивилев.

По оценкам ПАО «Газпром», разведанные запасы метана угольных пластов в Кузбассе составляют 13,1 трлн кубометров. В планах сформировать отдельную отрасль промышленности, тиражировать опыт пилотного проекта на другие регионы и сделать дегазацию самоокупаемой. Напомним, что метан становится причиной большого количества аварий. Именно взрыв метана на шахте «Листвяжной» повлек смерть 51 человека в 2021 году.

Депутат Госдумы РФ от Кузбасса Дмитрий Исламов разработал и направил в правительство России проект изменений в налоговый кодекс. В нем предлагается освободить организации, добывающие и перерабатывающие метан угольных пластов, от налога на прибыль. Сейчас документ на стадии рассмотрения.

Параллельно правительство Кемеровской области совместно с ООО «Газпром добыча Кузнецк» инициировало выделение метана угольных пластов в отдельный вид продукции в общероссийском классификаторе (ОКПД).

Напомним, что еще в 1998 году кузбасская обладминистрация и «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало начало осуществления проекта по добыче метана из угольных пластов. Позже к проекту промышленной добычи метана возвращались в 2007 и 2015 годах, однако производство так и не было налажено.