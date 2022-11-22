Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022»?

Редакция «Континента Сибирь» начинает подводить итоги 2022 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере продуктового ритейла.
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В Кузбассе ищут подрядчика на строительство дороги до курорта Шерегеш за 1 млрд рублей
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Создатели санатория «Сибиряк» объявили об открытии новой загородной резиденции в Новосибирской области
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К алтайским эко-активистам пришли полицейские
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