«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере продуктового ритейла

Дмитрий Катаев
 
ритейл в Новосибирске
Фото предоставлено торговым домом "Шкуренко"

Редакция «Континента Сибирь» начинает подводить итоги 2022 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере продуктового ритейла.

Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022»?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  