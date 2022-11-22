Система контроля усталости водителей появилась на предприятиях «Кузбассразрезугля»

«Кузбассразрезуголь» оснастил самосвалы на четырёх угольных разрезах IT-системой «ОКО майнинг», которая следит за состоянием водителей во время рабочего процесса. До конца текущего года разработка появится на всех шести предприятиях компании.

На самосвалы устанавливают специальное бортовое оборудование, которое входит в состав системы, — камеры, оптические сенсоры, вибромотор и звуковой извещатель, рассказали в пресс-службе АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Как пояснили в компании, оптические сенсоры, расположенные на уровне глаз находящегося за рулём, считывают движение взгляда и головы человека во время передвижения самосвала со скоростью более 10 км/ч. Если водитель отвлекся от управления транспортным средством, система подаёт предупредительный звуковой сигнал и запускает вибромотор под сиденьем.

Если же водитель не реагирует на звук в течение восьми секунд, включается режим сирены.

«Система подключена к диспетчерскому пункту. С помощью видеокамер, которые находятся в кабине водителя и снаружи самосвала, диспетчер в режиме онлайн может отследить функциональное состояние водителя. Цель проекта – предотвратить на производстве дорожно-транспортные происшествия, связанные с потерей концентрации внимания у водителей», – рассказал начальник департамента по охране труда и промышленной безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» Вячеслав Леонов.

Интеллектуальную систему контроля «ОКО майнинг» компания разработала совместно с российским производителем ООО «ОКО Системс». Благодаря замечаниям, сделанным специалистами УК «Кузбассразрезуголь» в ходе опытной эксплуатации, система получила ряд доработок. В частности, была добавлена функция сбора и хранения статистики по каждому водителю и передачи данных диспетчеру в режиме онлайн.

После промышленных испытаний систему контроля внедрили на 348 единицах техники Кедровского, Моховского, Бачатского и Талдинского угольных разрезов. Ещё 155 машин Краснобродского и Калтанского филиалов оснастят необходимым оборудованием до конца года.

Внедрение системы «ОКО майнинг» на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» – часть корпоративной стратегии компании, направленной на снижение уровня травматизма и формирование культуры безопасного труда.