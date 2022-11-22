Томская область вернула федеральные деньги на рекультивацию мусорного полигона

Власти Томской области вернули в федеральный бюджет 71,1 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Экология» на проведение работ по рекультивации мусорного полигона в селе Новомихайловка в 2022 году.

Вернуть федеральные средства томским властям пришлось из-за удорожания работ и необходимости пересмотра проектной документации, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона 22 ноября.

Скорректировать проектную документацию с учётом актуальных цен на стройматериалы планируется в 2023 году. При этом провести весь объём работ, согласно условиям федерального финансирования, необходимо до конца 2024 года.

Рекультивация мусорного полигона в селе Новомихайловка Томской области проводится с 2020 года в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Работы этого года, на которые предполагалось выделить 90 млн руб. из 447,3 млн., были выполнены лишь частично.

Мусорный полигон площадью 54 га эксплуатировался с 1964 по 2010 годы.

Ранее сообщалось о том, что правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей. Как заключили депутаты регионального Заксобрания по итогам рассмотрения отчёта местной Счётной палаты, реализация проекта в 2021 году не оказала существенного влияния на экологическую обстановку на территории края.