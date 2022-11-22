Мама сбитого мальчика в Новосибирской области получит полмиллиона рублей от экс-депутата

Алёна Золотова
 
Мама сбитого мальчика в Новосибирской области получит полмиллиона рублей от экс-депутата
Фото Михаила Перикова

Семья сбитого мальчика в Татарске Новосибирской области получит моральную компенсацию в полмиллиона рублей и возмещение расходов на лечение ребенка от экс-депутата Сергея Мамонтова. Сторонам удалось прийти к договоренности.

Мама мальчика, которого сбил на автомобиле на тот момент действующий депутат Татарска Сергей Мамонтов, получит моральную компенсацию в размере полумиллиона рублей, возмещение затрат на восстановление здоровья мальчика и его санаторно-курортное лечение. Об этом она сообщила «Вестям Новосибирск» 21 ноября.

Ранее Светлана Чернова, мама мальчика, заявляла о том, что не получала денег от экс-депутата. Но 19 ноября стороны пришли к договоренности. Сейчас Сергей Мамонтов ожидает приговора суда по уголовному делу об оставлении человека в опасности.

Напомним, что Мамонтова лишили прав на 1,5 года. 

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