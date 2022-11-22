Пункты обогрева с печеньем и чаем открылись на трассах Новосибирской области

С наступлением холодов на новосибирских трассах заработали мобильные пункты обогрева для водителей. Здесь можно найти инструмент для починки автомобиля, выпить чай и связаться с экстренными службами.

О завершении подготовки мобильных пунктов обогрева для водителей сообщили в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области 22 ноября.

«Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, тёплой одеждой, пледами и валенками. В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон», — рассказали в управлении.

В случае экстренной необходимости водители также могут из пункта обогрева вызвать специалистов, которые помогут добраться до ближайшего тёплого места и доставить автомобиль в тёплый бокс.

В ТУАД также напомнили, что водители могут круглосуточно обратиться за помощью по следующим номерам: для абонентов МТС — 730, для абонентов других сотовых операторов — 8-913-949-00-30. Кроме того, можно позвонить по телефону 8-383-335-81-55 и на единый номер экстренных служб 112.

«Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения», — отметили в ТУАД.

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