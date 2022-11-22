Почти 17% новосибирцев имеет зарплату меньше 20 тысяч рублей

Опубликован рейтинг регионов России по уровню зарплат. Согласно его результатам, в Новосибирской области количество низкооплачиваемых работников в три раза больше, чем высокооплачиваемых. А треть жителей Алтайского края получает зарплату меньше 20 тысяч рублей. Такие данные приводятся в «РИА Рейтинге».

«РИА Рейтинг» опубликовал исследование по уровню зарплат в регионах. Согласно данным, в России большой разрыв между заработной платой разных слоев населения. С сентября 2021 года по август 2022 года в среднем по России 9,9% работников зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц (в 2021 году — 8,8%, в 2020 году — 7,9%). При этом только в Новосибирской области уровень официальной инфляции в течение года колебался от 18,3% (март 2022 года) до 11,6% (октябрь 2022 года).

По статистике, в 56 регионах доля работников с заработной платой выше 100 тысяч рублей не превышает 5%. При этом существует большой разрыв между заработком людей в регионах. Например, Кемеровская область, которая занимает 30-е место рейтинге, более чем в 10 раз уступает лидеру по доле высокооплачиваемых работников.

В 43 регионах доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 3,7%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей в месяц достаточно редка. В пяти регионах менее 1,5% от официально работающего населения имеет зарплату большее 100 тысяч рублей. А в трех замыкающих рейтинг регионах доля зарплат более 100 тысяч рублей в месяц в 30 раз меньше, чем у тройки регионов-лидеров.

В Новосибирской области 5,4% работников имеет зарплату более 100 тысяч рублей. В Кемеровской области примерно такое же количество людей (5%), тогда как в Томской области с добычей нефти и газа на севере региона доля высокооплачиваемых работников находится в районе 7,1%. В Красноярском крае такую зарплату получает 12,6% людей. В Омской области — 3,5%. В Алтайском крае лишь 1,7% населения имеет высокий достаток.

В 27 регионах страны доля людей, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. В северокавказских регионах таких большинство. Треть населения Алтайского края имеет зарплату ниже 20 тысяч рублей, при этом на руки в основном люди получают от 18 до 37 тысяч рублей.

16,9% жителей Новосибирской области получает зарплату до 20 тысяч рублей, тогда как в Кемеровской (12,7%) и Томской областях (13,7%) такой показатель значительно ниже. В Омской области доля жителей с зарплатой менее 20 тысяч приближается к четверти (22,6%).

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 25-60 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях показатель колеблется в пределах 24—56 тысячей рублей. В Красноярском крае в пределах 29-71 тысячи рублей, тогда как в Омской области житель может рассчитывать на зарплату от 21 до 45 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году жителям Сибири по требованию прокуратуры выплатили задолженности по зарплате на 1,5 млрд рублей.

Оценка доли работающих с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 20 тысяч рублей произведена на основе данных официальной статистики по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Регионы были проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. В расчетах учтена выплата подоходного налога.