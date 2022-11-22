По иску прокуратуры частника лишили участка на новосибирском берегу Оби

Алёна Золотова
 
По иску прокуратуры частника лишили участка на новосибирском берегу Оби
Участок выделен желтым цветом. Изображение прокуратуры Новосибирской области

Частное лицо лишили прибрежного участка вблизи Заельцовского парка Новосибирска за нарушение законодательства.

Новосибирская природоохранная прокуратура установила, что частный владелец земельного участка (персональные данные не разглашаются) площадью 369 кв.м нарушил водное и земельное законодательства. По решению суда, физическое лицо лишено участка вдоль берега Оби в районе Заельцовского парка (возле ул. 91-й Перекат г. Новосибирска).

«В силу закона основания для нахождения части водного объекта в собственности физического лица отсутствуют, поскольку это нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе и противоречит интересам Российской Федерации как собственника водного объекта», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу. Управлением росреестра по Новосибирской области этот земельный участок снят с государственного регистрационного учета.

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