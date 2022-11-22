Принцессе намотали на ус: почему новосибирский «Первый театр» отменил показ детского спектакля

В Новосибирске отменили спектакль «Первого театра» «Принцесса и людоед». В официальном сообщении говорится, что отмена связана с техническими неполадками. Однако более вероятной выглядит версия о том, что организаторы побоялись раздувать скандал, связанный с возможной пропагандой в спектакле ЛГБТ-движения. Напомним, в постановке все роли играют мужчины.

Обсуждения о нетрадиционном подходе в постановке вылились в общественную плоскость после первых показов. Недовольным анонимным зрителям показалось подозрительным, что принцессу в постановке играет мужчина с усами. На фоне принятого Госдумой РФ закона в первом чтении о пропаганде ЛГБТ-движения это мнение стало особо актуальным. Режиссер спектакля Полина Кардымон в середине ноября отметила в своем ТГ-канале, что в минкульте Новосибирской области собирают комиссию по этике, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в нем пропаганда ЛГБТ, или нет. В свою очередь сценарист спектакля Егор Зайцев пояснил федеральным СМИ, что «постановка рассказывает о дружбе и воображении».

Интересно, что нашумевший спектакль, который сейчас так активно обсуждают и осуждают, вживую видели очень немногие. Принцесса с усами – это, конечно, необычно. Но, с другой стороны, в золотой коллекции российского кинематографа уже есть одна «принцесса с усами» – донна Роза из киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя». Фильму без малого полвека, но до сих пор никто не заподозрил Александра Калягина в пропаганде нетрадиционной любви. Или уже стоит?

В любом случае первые выводы из созданной шумихи сделаны. Так, по мнению председателя новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области Игоря Салова, на сегодня скандал вокруг спектакля в самом разгаре, и абстрагироваться от него ни у общественников, ни у депутатов не получится. Салов полагает, что резонанс надо использовать в первую очередь для давления на законодателей: «Принимая такие законы они должны думать о правоприменительной практике». Председатель регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области, депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин полагает, что нынешнее поколение российских чиновников может даже здравую мысль довести до маразма. А потому все инструкции, в том числе и понимание, что есть пропаганда ЛГБТ-движения, нужно писать очень подробно. Игорь Салов, соглашаясь с подобным мнением, добавляет: «Это проблема, причем не только этическая и культурологическая, но и правовая. И решать ее можно только при возвращении цензуры. Я не против нее, но совершенно очевидно, что необходимо прописать четкие критерии оценки и определить или создать орган, который будет контролировать, определять и регулировать новые постановки. Это неизбежно. По-другому начнется вакханалия».

«Континенту Сибирь» не удалось получить комментарий представителей общественного экспертного совета при министерстве культуры Новосибирской области, которые вживую видели спектакль. На момент публикации ни один из экспертов, которых «Континент Сибирь» попросил прокомментировать постановку, не ответил изданию. Впрочем, экс-министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, которая также пока не видела постановку, полагает, что пропаганды ЛГБТ-движения в ней нет: «Просто такой режиссерский прием», – отметила «Континенту Сибирь» экс-глава регионального минкульта. Получить комментарии действующего министра культуры региона Юрия Зимнякова не удалось. Вместе с тем, ранее в ходе пресс-конференции он отмечал, что в конце октября поступили жалобы на пропаганду ЛГБТ в художественной литературе.

Согласно действующему законодательству, за пропаганду нетрадиционных отношений граждане будут наказываться штрафами в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, а юридические лица могут обязать выплачивать до 5 миллионов рублей, кроме того, им грозит приостановка деятельности.