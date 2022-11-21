К алтайским эко-активистам пришли полицейские

Жители поселка в Алтайском крае провели акцию протеста против складирования отходов на полигоне местного химзавода. Собственники завода против пользования полигона местным оператором. По мнению жителей, своз отходов со всей округи нанесет вред заповедной и туристической зонам района.

Жители поселка Малиновое озеро Михайловского района Алтайского края вышли на протест из-за превращения полигона ООО «Михайловский завод химических реактивов» (ООО «МЗХР») в свалку твердых бытовых отходов регоператора ООО «ВторГеоРесурс».

По данным Rusprofile, директором ООО «МЗХР» с 2013 года является Сергей Немчинов. Учредители: Татьяна Лямина (62,84%), Сергей Немчинов (20,94%) и Игорь Дублей (16,21%). Татьяна Лямина также занимается торговлей автомобилями, а Игорь Дублей строительством. Руководителем проектного офиса предприятия является местный депутат от КПРФ Марина Никонова. Выручка предприятия в 2021 году, по данным Rusprofile, составила 836 млн рублей, прибыль — 146 млн рублей.

Юрист ООО «МЗХР» Анна Глушенко рассказала информагентству «Банкфакс», что полигон предприятия в схему обращения с ТКО включили без ведома химзавода. У компании есть лицензия на вывоз отходов, но при этом по документам в деятельность компании не входит обращение с твердыми коммунальными отходами на коммерческой основе.

По законодательству регоператор имеет право заключить договор с собственником полигона по складированию мусора, а владелец не имеет право отказаться от подписания документов. Обслуживающее рубцовскую зону ООО «ВторГеоРесурс» с этой целью обратилось к ООО «МЗХР», но получило отказ.

По данным Rusprofile, ООО «ВторГеоРесурс» находится в процессе банкротства. Директором является Алексей Обидин. По 35% компании принадлежит Александру Шагину и Олегу Медведеву. Учредителями с 15% долями являются Алексей Обидин и Людмила Старцева. С 1 января регоператором на территории будет другая организация. Об этом сообщили ГТРК в краевом минстрое.

В планах регоператора привозить мусор на полигон со всей обслуживаемой им территории. Жители считают, что своз отходов из ближайших населенных пунктов нанесет вред окружающей среде. В частности, загрязнит туристическое озеро Малиновое и заповедную зону вблизи производственной площадки.

По информации администрации района, свалка неподалеку от райцентра Михайловского считается полигоном временного размещения. Поэтому вывозить ТБО с территории Михайловского района регоператор должен на полигоны либо в Волчиху, либо в Рубцовск.

Жители поселка Малиновое озеро потребовали запретить свозить отходы на полигон химзавода, про конфликт снял репортаж «Вести Алтай». 20 ноября журналистка Татьяна Долгова сообщила в своем ТГ-канале, что после репортажа к участникам инициативной группы пришли сотрудники правоохранительных органов с вопросами о том, кто пригласил телевидение, и куда раньше свозили ТБО.