Президент подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев

Алёна Золотова
 
Президент подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев
Фото с сайта kremlin.ru

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал изменения в ФЗ «О ветеранах». Теперь участники добровольческих объединений, участвующие в специальной военной операции, могут претендовать на льготы и соцподдержку наравне с военнослужащими.

Решение о присвоении статуса ветерана боевых действий распространяется на всех добровольцев, участвующих в СВО на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. 

В новой редакции ФЗ «О ветеранах» предусмотрены льготы и другие меры соцподдержки добровольцам и их семьям наряду с военными. А люди, получившие ранения во время СВО, могут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Напомним, что помощь участникам СВО в Новосибирской области координирует ОНФ, а региональные власти тем временем установили новые льготы для мобилизованных предпринимателей. 

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