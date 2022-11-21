В Новосибирской области появятся новые стадионы

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов 21 ноября заявил, что в регионе планируется закончить строительство трех стадионов. Ледовую арену в столице региона по-прежнему оптимистично настроены сдать до конца этого года.

«В 2023 году планируется начать строительство плавательного бассейна в селе Здвинск, завершить строительство легкоатлетических стадионов в Бердске, рабочем поселке Линево и рабочем поселке Сузун, возобновить строительство стадиона в рабочем поселке Мошково», — рассказал глава минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов информационному агентству ТАСС.

Финансирование на строительство спортивных площадок и оснащение инвентарем школ в муниципальных и городских округах области утвердят при рассмотрении проекта бюджета на 2023-2025 годы.

По словам Архипова, в планах властей завершить строительство ледовой арены на 10,5 тысяч человек до конца 2022 года.

Напомним, что со строительством ледовой арены связано множество скандалов. Так, подрядчик был оштрафован на 106 млн рублей за срыв срока строительства арены. А глава муниципального учреждения, задействованного при строительстве дорог к ЛДС, Александр Мысик задержан. Сумма ущерба составила более 350 млн рублей. 18 ноября суд назначил меру пресечения Мысику.