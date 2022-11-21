Средства расходовались не по целям: красноярский минздрав задолжал почти 6 млрд рублей

Счетная палата Красноярского края выяснила, откуда у регионального минздрава образовалась задолженность почти в 6 млрд рублей в 2021 году, а «дефицит» по некоторым направлениям составил 42 млрд рублей.



Счетная палата (СП) Красноярского края провела анализ шестимиллиардной задолженности краевого минздрава. 21 ноября депутат красноярского Заксобрания Александр Глисков опубликовал итоговый документ у себя в соцсетях.

Согласно данным СП, кредиторская задолженность минздрава Красноярского края составила 5,4 млрд рублей на 1 января 2021 года, из них 600 млн рублей просроченная. По состоянию на 1 апреля 2022 года задолженность уменьшилась до 3,6 млрд рублей.

В отчете аудиторов говорится, что медицинские организации располагают остатками денежных средств, необходимыми для погашения долгов, но не имеют возможность погасить саму задолженность. Причина кроется в целевом назначении средств. Попытки медицинских организаций решить проблему через региональный минздрав и территориальный фонд обязательного медицинского страхования оказались безрезультатными — ни денег, ни решения проблем организации не получили.

При этом в отчете счетной палаты говорится о том, что минздрав своевременно не принимал меры по устранению задолженности подведомственными медицинскими организациями, а лишь признавал «несовершенства» методики определения субвенций. Итогом стало еще большее увеличение долговой нагрузки и риск привлечения к административной ответственности медиков.

Счетная палата выделила 5 причин образования кредиторской задолженности. Во-первых, затраты на содержание медицинских организаций не покрывались за счет территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ). А уровень зарплаты медицинских работников был ниже установленных указом президента. Повышение зарплаты медработников было за счет «коронавирусных» выплат и сверхурочных. Только «дефицит» ТПГГ составил более 42 млрд рублей в 2020-2022 годах.

Во-вторых, из-за перевыполнения плана объема медпомощи образовался недостаток средств на их покрытие. В 2021 году не оплачено услуг на 664 млн рублей, что почти в 28 раз больше объема 2020 года. Аудиторы пришли к выводу, что это сигнализирует о скрытом дефиците финансирования и недостатке планирования объема оказания услуг.

В-третьих, счетная палата обнаружила, что 16,7 млн рублей в 2021 году потрачено на неиспользуемые здания и ФАПы.

В-четвертых, была выявлена неспособность краевого минздрава планировать доходы и расходы. Что, по мнению аудиторов, «указывает на недостатки планирования, и негативно влияет на принятие управленческих решений».

В-пятых, была установлена нецелевая оплата расходов за счет ОМС. За 2018-2022 годы выявлено нарушений по нецелевому использованию средств на 187,7 млн рублей. Средства ОМС шли на погашение расходов, которые должен осуществлять краевой бюджет. В 2020-2021 годы 60,9% нецелевых расходов шло на проживание и питание сотрудников, проживающих в ковидарных госпиталях.

В заключении СП говорится, что образование задолженности в сумме 6 млрд рублей говорит о неэффективности и недостаточности принимаемых мер минздравом Красноярского края, а уменьшение кредиторской задолженности происходит в «ручном режиме».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что правительство Красноярского края провалило нацпроект «Экология» за 860 млн рублей.