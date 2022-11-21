Сколько федеральный бюджет даст на дороги регионам СФО?

Елена Аникина
 
Сколько федеральный бюджет даст на дороги регионам СФО?
Фото: Михаил Периков

Федеральные власти распределили деньги между регионами на дорожную инфраструктуру и приведение автодорог в нормативное состояние. В Сибирском федеральном округе больше всего средств из общероссийской казны на эти цели Москва предусмотрела для Новосибирской области.

Госдума с правительством РФ продолжают прорабатывать федеральный бюджет на следующий год, в том числе согласуют план по распределению денег на дороги между регионами. Ко второму чтению (на этом этапе закладываются основные поправки перед окончательным утверждением законопроектов в парламенте) готовы таблицы по трансфертам на дорожную инфраструктуру,  субсидии на приведение автодорог в нормативное состояние, транспортную инфраструктуру на сельских территориях.

В рамках межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства федеральный бюджет предусматривает средства для 5 из 10 субъектов Сибирского федерального округа.

Трансферты регионам СФО на развитие дорожной инфраструктурыСогласно проекту, который парламент готовит к утверждению, в 2023 году все территории СФО могут рассчитывать на субсидии для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Визуализация Субсидии регионам СФО на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений на 2023 годШесть регионов СФО фигурируют в таблице субсидий для развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях на 2023 год.

Визуализация Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях на 2023 год

Кроме прочего, Кузбассу в 2023 году из федеральной казны должны прийти 3838,2467 млн рублей по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Если суммировать вышеуказанные направления, Новосибирская область пока лидирует в СФО по объёму выделенных «дорожных» средств.

Визуализация "Дорожные" деньги из федерального бюджета на 2023 годРабота над бюджетом в Госдуме продолжается, в том числе, в части учёта ресурсов для регионов. Завтра, 22 ноября, парламент рассмотрит порцию бюджетных поправок во втором чтении. Это самый важный этап перед вынесением документов на окончательное, третье, думское голосование.

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