Сможет ли Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) адаптироваться к условиям всеобщей цифровизации, насколько эффективен курс, выбранный ее текущим руководством, и что думают читатели о будущем этого учреждения – в материале «Континента Сибирь».

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Академии наук (ГПНТБ СО РАН) многие десятилетия являлась главной научной библиотекой страны восточнее Урала. Собственно, ее главной задачей и было обслуживание ученых СО РАН, а также студентов и аспирантов. В те годы очереди из читателей были для ГПНТБ обычным делом.

В 21 веке ситуация по понятным причинам стала меняться – онлайн-сервисы лидируют в плане доступа к массивам информации, изменилось и отношение общества к книгам, которые больше не называют «лучшим подарком». Для многих библиотек это стало серьезным кризисом, и не все смогли пройти его без потерь. «Континент Сибирь» изучил, что изменилось в работе библиотеки, а также поговорил с ее бывшим и действующим руководством.

Наукометрия и исследования

Когда в 2016 году библиотеку возглавил Андрей Гуськов, то для многих это само по себе выглядело как эксперимент – средний возраст руководящего состава ГПНТБ составлял 60+, а ему недавно исполнилось тридцать шесть. Да и в библиотеку он пришел работать всего за пару лет до назначения, а до того был заместителем директора по научной работе в Институте вычислительных технологий СО РАН. По его словам, задачи перед руководством ГПНТБ стояли очевидные: ремонт и оборудование мест общего пользования, привлечение грантов для поддержания исследовательской работы на должном уровне (ГПНТБ обладает статусом научного учреждения), развитие цифровых сервисов, чтобы соответствовать духу времени. Но все это – текущая работа, а главной стратегической задачей было определение роли, которую библиотека должна играть в современном обществе.

«Традиционные функции библиотеки – обеспечение сохранности фонда, выдача книг читателям и сопутствующие научные исследования – слабо влияют на науку, подавляющее большинство исследователей работает с цифровыми материалами. Чтобы вклад академических библиотек в деятельность ученых был более заметным, они должны быть частью цифровой научно-информационной инфраструктуры и выполнять в ней какие-то новые функции. Проблема в том, что сейчас нет общего понимания даже не в том, какие это функции, а в том, как должна быть устроена эта инфраструктура в нашей стране. У нас с коллегами сформировалось определенное видение и его мы изложили в статье. Но этот текст для профессиональной дискуссии, а не для обсуждения в СМИ», – рассказал «Континенту Сибирь» Андрей Гуськов.

В 2021 году, подводя итоги своей работы, он написал в соцсетях: «За эти годы получилось сделать довольно много. Развернута современная ИТ-инфраструктура, библиотека обросла веб-ресурсами, сформирована группа веб-программистов, последние проекты — уже продукт их работы. Удалось поучаствовать в развитии одного из флагманских проектов – международного фестиваля «Книжная Сибирь«. Был успешно преодолен финансовый кризис, ставший последствием реформы Академии наук, объем бюджетного финансирования увеличился с 195 млн руб. в провальном 2015 годе до 253 млн руб. в 2020… Горжусь активным участием в подготовке заявок на новый цикл базовых научных проектов, создании лаборатории наукометрии, организации ее работы, проведенными (и, во многом еще не оформленными в виде статей) исследованиями. К сожалению, лаборатория и соответствующий базовый научный проект не пережили ухода руководителя и ключевых исследователей, но это был яркий и насыщенный период».

Этот период закончился весной 2021 года, когда Андрей Гуськов неожиданно для многих проиграл выборы и покинул директорское кресло.

Позиция действующего руководства

Как отмечали некоторые сторонние наблюдатели, смена руководства прошла не совсем гладко. Вслед за Андреем Гуськовым из библиотеки «переехала» лаборатория, занимавшаяся наукометрией. А руководство ГПНТБ недавно подверглось критике со стороны бывших сотрудников.

Сам Андрей Гуськов перед началом разговора с «Континентом Сибирь» сразу предупредил, что не станет комментировать текущую ситуацию в библиотеке, так как сам он там больше не работает и с реальным положением дел не знаком.

В свою очередь действующий директор ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова отметила «Континенту Сибирь», что по ее оценкам ситуация в библиотеке гораздо лучше, чем утверждают ее критики. ГПНТБ по-прежнему входит в пятерку крупнейших библиотек страны, сохраняет «штучный» статус депозитария (места, куда отправляется на хранение один из обязательных экземпляров, выходящей в стране книжно-журнальной продукции). В результате, сегодня фонд библиотеки имеет более 10 млн единиц и ежегодно в него поступает более 120 тысяч книжных новинок. Продолжаются процессы цифровизации, о которых говорил предыдущий директор. Есть подвижки и в строительстве второго корпуса библиотеки. Такие планы оглашал еще в 2019 году Андрей Гуськов, но тогда их реализация была заморожена из-за споров вокруг земельного участка, на котором предполагалось строительство.

Ситуация начала меняться лишь в декабре прошлого года, и только 22 июля 2022 года было подписано официальное распоряжение территориального управления Росимущества о передаче ГПНТБ СО РАН в бессрочное пользование земельного участка площадью 8938 кв. метров, на котором и будет развернуто строительство. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. За основу взят проект, который был предложен ещё в 1960-е годы автором всей концепции здания ГПНТБ СО РАН Анатолием Воловиком. Согласно ему, второй корпус должен состоять из десяти этажей, половина из которых при этом будут в подземной части. «Надо помнить, что уже существующий первый корпус библиотеки является памятником архитектуры и второй необходимо возводить так, чтобы не нарушался закреплённый в документах статус хорошо знакомого многим здания», – подчеркнула Ирина Лизунова.

Сотрудники ГПНТБ по-прежнему много времени уделяют научной работе – библиотека проводит научные конференции издает сборники научных работ, монографии, научные журналы, совершенствует информационно-аналитическую поддержку исследований и ведет 6 собственных научно-исследовательских проектов, в них задействовано около 80 научных сотрудников. К примеру, ежегодно сотрудники отдела редких книг и рукописей отправляются в археографические экспедиции в самые отдаленные районы Сибири. Интересные находки летнего экспедиционного сезона, результаты камеральных исследований в архивах и библиотеках региона, специалистами отдела изучаются, если это необходимо, реставрируются, систематизируются, оцифровываются.

Продолжается и работа в области популяризации научных знаний. В этом году в ГПНТБ открыли мемориальную библиотеку крупнейшего ученого-математика, академика Льва Овсянникова. А на днях на площадке библиотеки прошло официальное открытие фестиваля НАУКА 0+, что является ярким доказательством важной роли библиотеки в деле популяризации научных знаний в обществе. В целом ГПНТБ СО РАН постоянно организует научно-популярные мероприятия для детей и взрослых.

Кадровый вопрос

Стоит отметить, что осенью 2022 года ГПНТБ фигурировала в информационном пространстве в связи с конфликтом, связанным с увольнением некоторых сотрудников. В связи с этим в адрес руководства ГПНТБ публично прозвучали обвинения по поводу недополученных зарплат. Как бывает в подобных случаях, каждая сторона уверена в собственной оценке ситуации.

По словам Ирины Лизуновой, утверждения бывших сотрудников не соответствуют действительности. «Нарушений законодательства в отношении зарплат руководство библиотеки не допускало, и никакого оттока ценных кадров у нас нет. И быть не может. Высокопрофессиональный коллектив ГПНТБ СО РАН продолжает работать, бережно сохраняя ее многомиллионный книжный фонд, поддерживая статус библиотеки как главного библиотечно-информационного и ведущего научно-просветительского центра Сибири», – заверила «Континент Сибирь» Ирина Лизунова.

Кто был более объективен в оценке ситуации, покажет время, когда настанет пора уже нынешнему директору ГПНТБ подводить итоги пятилетия своей работы.

Какова сверхзадача ГПНТБ?

Важный вопрос, с которого «Континент Сибирь» начал исследовать ситуацию вокруг ГПНТБ, связан с тем, в какой степени библиотеке удастся адаптироваться под текущие тенденции. В прошлом ГПНТБ была, по сути, главным центром информационного обслуживания ученых, и в этом заключалась её сверхзадача. Сегодня кажется, что это невозможно по объективным причинам – библиотеки заметно уступили свои позиции интернету. Тогда какова сверхзадача сейчас? Рассказывая о своем видении стратегии развития ГПНТБ, действующее и предыдущее руководство библиотеки не дали “Континенту Сибирь” четких формулировок. Директор Института филологии СО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Силантьев согласился огласить свою точку зрения по этой теме.

Несмотря на всеобщее распространение интернет-сервисов, он считает, что главная миссия ГПНТБ (и научных библиотек в целом) не изменилась – они по-прежнему остаются главным источником достоверных знаний. «Качество информации определяется не только авторами, но и экспертизой, которой она подвергается. В интернете всякий может написать то, что ему хочется. Яркий пример тому – Википедия, которая пишется совместно пользователями интернета, и внесение туда новой информации происходит в относительно свободной форме. Схожая ситуация имеет место и на многих других информационных интернет-ресурсах. А вот статья в научном журнале перед публикацией подвергается строгому и многостороннему рецензированию. Еще более серьезную экспертизу со стороны научного сообщества проходят монографии. В силу этого опубликованная научная и научно-популярная продукция, которая концентрируется в библиотеках, содержит более достоверные знания», – отметил Игорь Силантьев.

По его мнению, неверно говорить о конкуренции классических библиотек и онлайн-ресурсов, напротив, оптимальным для общества станет их сотрудничество, когда библиотеки облегчают читателю доступ к своим фондам, в том числе, через интернет. «В сети есть международные базы данных научных журналов, но доступ к ним платный. Не каждый исследователь может себе позволить пользоваться таким сервисом. А вот крупные библиотеки обычно в состоянии позволить себе такую подписку, сделав научные знания доступнее для своих читателей».

Также он отметил, что если в области естественных наук важно иметь доступ к самым свежим публикациям, то для специалистов гуманитарного направления (филологов, историков, искусствоведов и т.д.) часто не менее ценными источниками информации являются книги и статьи, вышедшие в прошлые десятилетия. Такие издания хранятся в фондах библиотек, и, если их оцифровать, они будут доступны широкому кругу читателей. «Чем больше государственные библиотеки будут создавать электронных коллекций своих фондов, облегчая к ним доступ, тем лучше они справятся со своей главной задачей», — подытожил эксперт.

Казалось бы, миссия ГПНТБ в обозримом будущем понятна и вполне выполнима. Но, как это часто бывает, есть нюансы. Например, доступ к платной подписке на базы зарубежных научных изданий достаточно давно организован государством через специального оператора, а для библиотек он стал слишком «дорогим удовольствием». Электронные версии старых изданий, как справедливо отмечено, интересны в основном гуманитариям, но они в современной научной системе составляют меньшинство. Да и в целом, посещаемость той же ГПНТБ заметно сократилась в последние десятилетия, а значит, ее статус как главного источника достоверной научной информации для научного сообщества и студентов – не столь очевиден. Тогда встает вопрос – как вернуть место библиотеки в системе активных научных коммуникаций? Видимо, ответ на него еще только предстоит найти. Но если этого не сделать – библиотека рискует превратиться в «книжный архив», памятник архитектуры и место для проведения торжественных церемоний несколько раз в году.