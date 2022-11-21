Следственный комитет организовал проверку из-за дыры в самолете S7

Алёна Золотова
 
Следственный комитет организовал проверку из-за дыры в самолете S7
Фото из архива "Континента Сибирь"

В самолете авиакомпании S7 после посадки рейса «Нижний Новгород – Новосибирск» в аэропорту Толмачево были обнаружены повреждения, в том числе сантиметровое отверстие. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

21 ноября Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку из-за информации в СМИ об обнаружении сантиметрового отверстия, сколов и вмятин в самолете Embraer 170 авиаперевозчика S7. Повреждения обнаружены в хвостовой нижней части фюзеляжа с правой стороны во время послеполётного осмотра.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства. 

В сообщении уточнено, что самолет прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево из Нижнего Новгорода.

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