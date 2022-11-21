Новосибирская гимназия отметила юбилей в одном из главных концертных залов города

Гимназия №10 в Новосибирске отпраздновала 110-летие со дня своего открытия. Торжественное мероприятие с участием первых лиц города и области для педагогов и выпускников учреждения прошло в государственном концертном зале имени А. Каца 20 ноября.

Вход на мероприятие обошёлся каждому гостю в тысячу рублей, рассказали его участники. При этом льгот для выпускников гимназии-юбиляра предусмотрено не было. К слову, попасть на торжество по билету мог любой желающий – в этом году его анонс можно было встретить на баннерах в разных точках города.

Помимо торжественной части, в программу праздника вошло выступление оркестра Новосибирской государственной филармонии. Для учителей гимназии был организован банкет.

«Мероприятия в концертном зале имени Каца всегда отличаются большой торжественностью. Но и программа конкретно этого мероприятия, его сценарий были подготовлены профессионально, — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель филиала банка «Открытие» в Новосибирской области, выпускник школы №10 Вячеслав Брюханов. — Согласен с высказыванием, что, если человек может назвать многих людей в своей жизни учителями, его жизнь ценна и насыщенна. Это в полной мере можно отнести к выпускникам 10-й гимназии».

Как рассказала «Континенту Сибирь» бывший министр культуры Новосибирской области, ныне директор Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО) Наталья Ярославцева, ранее руководившая учреждением, в числе других присутствовавших на праздновании выпускников были генеральный директор компании S7 Дмитрий Куделькин, руководитель комиссии по городскому хозяйству новосибирского горсовета Игорь Кудин и застройщик Александр Чепасов. Вела мероприятие выпускница школы, руководитель отдела международных связей Новосибирской государственной филармонии Наталья Миллер.

«С Александром Чепасовым мы делали пристройку к гимназии, сначала без рубля бюджетных денег — учеников уже было 1400, а школы были рассчитаны на 1072 человека. Игорь Кудин всегда из личных средств помогал ветеранам, педагогам школы. Дмитрий Куделькин специально прилетел из Москвы, это было приятно», — рассказала Наталья Ярославцева в разговоре с «Континентом Сибирь».

Также в числе выпускников гимназии №10 — советник генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Лада Юрченко, политтехнолог Яков Савченко, основатель ресторанного холдинга RestMe Олег Ионко, основатели ЗАО «Труд» Пётр и Владимир Степановы. Кроме того, в школе учился президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Алтухов.

Помимо выпускников и сотрудников школы, в мероприятии приняли участие представители мэра Новосибирска и губернатора региона, вручившие руководству учреждения почётные грамоты. На праздновании также присутствовал сенатор Владимир Городецкий.

Новосибирская гимназия №10 была построена в 1912 году – в городе она была десятой по счёту. Архитектором первого её здания по улице Сибирской, где сейчас работает детская спортивная школа, стал Андрей Крячков.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, как отметил 55-летие Новосибирский государственный университет экономики и управления.