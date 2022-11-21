Источники «Континента Сибирь» сообщают о том, что внедрение в Новосибирской агломерации первого этапа интеллектуальной транспортной системы, запланированное на конец месяца, имеет значительные риски срыва по ряду причин как финансового, так и технического характера.

По данным источников издания, ссылающихся на заключение Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, завершение первого этапа работ (в котором не менее 20% светофоров должны быть интегрированы в единую систему) планируется не на 15 ноября, как «Континент Сибирь» писал ранее, а на 25 ноября 2022 года. Второй этап, в ходе которого долю интегрированных светофоров планируется довести до 40%, должен быть завершен к 1 ноября 2023 года. Источник финансирования – федеральный бюджет. Стоимость работ – 670,4 млн рублей. Цена контракта — 239,2 млн рублей за первый этап в 2022 году и 139,5 млн в 2023 году по второму этапу.

Исполнителем контракта первоначально должен был стать «Ростелеком» (который также внедряет ИТС в городах Кузбасса и Барнаульской агломерации), но из-за сложностей с установкой оборудования (о чем на заседании профильного комитета Заксобрания Новосибирской области сообщал председатель комитета Валерий Ильенко), контракт по соглашению сторон был прекращен. Новым подрядчиком стало АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), предложившее наименьшую цену контракта – 43,5% от первоначальной стоимости за счет сокращение объемов работы и удешевления компонентов. Так, в мае 2022 года «Ситроникс» поставил четыре вычислительных узла, каждый из которых был оценен в 1,79 млн рублей, при сметной стоимости согласно первоначальному проекту в размере 3,68 млн рублей. «Удешевление технических решений может сказаться на качестве создаваемой ИТС», – сообщает источник издания, ссылаясь на мнение экспертов Контрольно-счетной палаты. Также он отметил, что у «Ситроникса» не нашлось аналогичных проектов по внедрению ИТС в 2019-21 годах (основной ее профиль – системная интеграция) и анализ компетентности компании по данному профилю не проводился.

При этом использование существующей инфраструктуры автоматической системы управления дорожным движением затруднительно в силу ее устаревшей конструкции и практически нулевого потенциала по модернизации. Система была внедрена в 2008 году белорусским НПО «Агат» – и она работает параллельно с еще двумя не связанными с ней системами управления светофорами российского производства, которые также сильно устарели и не могут быть интегрированы ни друг с другом, ни с новой системой.

«Стоит также отметить, что объем средств, предусмотренный на три года, недостаточен для создания ИТС Новосибирской агломерации в объеме техно-рабочего проекта. Недофинансирование составляет 4,43 млрд рублей», – такой вывод делает источник издания, ссылаясь на выводы КСП.

Таким образом, по мнению источника, выполнение первого этапа внедрения ИТС в Новосибирской агломерации к 25 ноября очень маловероятно. Новых сроков на данный момент пока никто не оглашал, но, по мнению экспертов КСП, Новосибирск значительно отстает в этом направлении от других городов, среди которых Красноярск и Барнаул.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации вокруг ИТС.