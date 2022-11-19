Всемирно известный гроссмейстер Анатолий Карпов выписался из больницы, в которой оказался после падения в октябре. Шахматист готовится к поездке в Сибирь, где проведёт сеансы одновременной игры в нескольких городах.

О туре по городам Сибири шахматист Анатолий Карпов сообщил лично на своей странице в социальной сети. Он уточнил, что приедет с сеансами одновременной игры в три сибирских города в начале следующего года: в Новокузнецк 3 января, в Кемерово 5 января и в Красноярск 7 января.

Напомним, приезд всемирно известного гроссмейстера в Сибирь был под угрозой срыва после приключившейся с ним неприятности в Москве в конце октября этого года. Тогда Анатолий Карпов попал в больницу после падения на улице. Врачи не зафиксировали у него серьезных травм, однако диагностировали пневмонию.

Как рассказал «Континенту Сибирь» организатор сеансов одновременной игры гроссмейстера в Сибири Карен Мовсесян, Анатолий Карпов выписался из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского лишь четыре дня назад, где лечился именно от заболевания лёгких, а все слухи о других обстоятельствах его болезни являются ложными.

«Не было ни переломов, ни нападения. Сейчас нам стоит больших усилий опровергать эти слухи, распространяемые «желтой» прессой. Анатолий Евгеньевич прекрасно себя чувствует и готовится к поездке по городам. Для его выступления выбраны дни новогодних каникул, чтобы люди смогли с удовольствием уделить время такому развлечению как сеанс шахматной игры с мастером», — рассказал Карен Мовсесян.

Также он добавил, что в каждой игре с гроссмейстером одновременно смогут участвовать 20 человек. В Сибири уже многие с нетерпением ждут приезда Анатолия Карпова. Например, в Красноярске власти даже взяли на себя часть организационных расходов, а заинтересованность в приезде шахматиста проявили лично губернатор и министр спорта края.

Напомним, Анатолий Карпов приезжал в Новосибирск на сеанс одновременной игры 14 мая 2022 года. В начале октября стало известно, что шахматист посетит также Новокузнецк, Кемерово и Красноярск.