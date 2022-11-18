Сибирякам выплатили 1,5 млрд рублей задолженности по зарплатам

Алёна Золотова
 
Сибирякам выплатили 1,5 млрд рублей задолженности по зарплатам
Фото из архива "Континента Сибирь"

Прокуроры Сибири добились погашения задолженности по заработной плате за 10 месяцев 2022 года в размере 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Наибольшая задолженность по зарплате зафиксирована в Красноярском крае. По материалам прокурорских проверок в отношении 6 должностных лиц за невыплату заработной платы возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ. Например, полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками ООО «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей, на руководителя возбуждено уголовное дело.

Согласно Rusprofile, генеральным директором компании является Синев Денис. Выручка предприятия в 2021 году составила 311 млн рублец, прибыль — 6,1 млн рублей.

В Кузбассе в октябре из числа организаций-должников исключено ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» в связи с полным погашением долга по зарплате перед 115 работниками в сумме 6,2 млн рублей.

По итогу надзорных мероприятий прокурора Немецкого национального района Алтайского края выплачена зарплата работникам ООО «Подсосновский пивоваренный завод» в размере 2 млн рублей.

«В СФО сохраняется относительно невысокий уровень регистрируемой безработицы (от 0,7 % – в Красноярском крае до 1,1 % – в Республике Хакасия), за исключением республик Алтай – 2,4 % и Тыва – 4,6 %», — говорится в сообщении прокуратуры.

Продолжается работа по выявлению фактов неформальной занятости, принятыми мерами в округе на сегодня легализовано 828 случаев трудовых отношений граждан, из них в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях – свыше 600.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  