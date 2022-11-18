Сибирякам выплатили 1,5 млрд рублей задолженности по зарплатам

Прокуроры Сибири добились погашения задолженности по заработной плате за 10 месяцев 2022 года в размере 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Наибольшая задолженность по зарплате зафиксирована в Красноярском крае. По материалам прокурорских проверок в отношении 6 должностных лиц за невыплату заработной платы возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ. Например, полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками ООО «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей, на руководителя возбуждено уголовное дело.

Согласно Rusprofile, генеральным директором компании является Синев Денис. Выручка предприятия в 2021 году составила 311 млн рублец, прибыль — 6,1 млн рублей.

В Кузбассе в октябре из числа организаций-должников исключено ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» в связи с полным погашением долга по зарплате перед 115 работниками в сумме 6,2 млн рублей.

По итогу надзорных мероприятий прокурора Немецкого национального района Алтайского края выплачена зарплата работникам ООО «Подсосновский пивоваренный завод» в размере 2 млн рублей.

«В СФО сохраняется относительно невысокий уровень регистрируемой безработицы (от 0,7 % – в Красноярском крае до 1,1 % – в Республике Хакасия), за исключением республик Алтай – 2,4 % и Тыва – 4,6 %», — говорится в сообщении прокуратуры.

Продолжается работа по выявлению фактов неформальной занятости, принятыми мерами в округе на сегодня легализовано 828 случаев трудовых отношений граждан, из них в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях – свыше 600.