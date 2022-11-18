Более 30 социальных бизнес-проектов новосибирцев получили господдержку в этом году

За счёт областного бюджета в 2022 году поддержку получили 32 бизнес-проекта социальных предпринимателей Новосибирской области. Общая сумма направленных средств составила более 15 миллионов рублей.

Гранты в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат в сфере социального бизнеса предоставляются в рамках реализации госпрограммы, утвержденной правительством Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», пояснили в администрации региона.

«В рамках региональной госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства в течение этого года мы организовали два потока конкурса на предоставление финансовой поддержки социальным предприятиям. Такая мера реализуется уже второй год подряд. Получить поддержку могут ИП и ООО, развивающие социальный бизнес и имеющие соответствующий статус. Всего в этом году мы поддержали 32 проекта на общую сумму 15 миллионов рублей», – цитируют в областном правительстве министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Основные направления деятельности социального предпринимательства – дополнительное образование детей, организация отдыха и оздоровление детей, уход за пожилыми и инвалидами. В числе проектов, получивших грант в этом году, — «Детская школа сноубординга», Центр развития речи и коррекции поведения «Говорун», а также производственная компания «Ты и Я». В основном предприниматели направляют средства гранта на развитие компаний, приобретение оборудования, инвентаря, подготовку помещений для занятий или расширение производственных площадей.

Поддержку предпринимателям в процессе подготовки бизнес-плана на конкурс оказывает центр «Мой бизнес», где проходят, в частности, бесплатные образовательные курсы и консультации в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Узнать подробнее о господдержке субъектов малого и среднего предпринимательства можно на сайте регионального минпромторга и по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8-800-600-34-07.

Напомним, в июле сообщалось о поддержке проектов в сфере туризма в Новосибирской области.