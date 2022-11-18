Седьмой региональный сосудистый центр открылся в Новосибирской области

На базе Городской больницы №2 в Новосибирской области заработал седьмой в регионе сосудистый центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение». В нём будут оказывать помощь пациентам из трёх районов Новосибирска и трёх областных районов.

В новом учреждении будут круглосуточно оказывать оперативную помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом из Дзержинского и Калининского районов Новосибирска, а также Тогучинского, Болотнинского и Новосибирского районов области, уточнили в правительстве региона.

В церемонии открытия нового регионального сосудистого центра (РСЦ) 17 ноября принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил, что ввод учреждения в эксплуатацию значительно расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам со сложными сосудистыми патологиями.

По словам вице-губернатора, центр открыли на базе Городской больницы №2, поскольку в этом учреждении работают уникальные медицинские специалисты.

«Центр оснащён уникальным современным оборудованием. Протокол работы рассчитан до минуты таким образом, чтобы спасать жизни пациентов в экстренных ситуациях», – также отметил на открытии сосудистого центра Юрий Петухов.

По словам главного врач ГБУЗ НСО «ГКБ №2» Любови Шпагиной, в учреждении будут применяться эндоваскулярные методы лечения патологий на сосудах сердца и мозга – сегодня это самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки. Возможности нового регионального сосудистого центра позволяют проводить полторы-два тысячи операций в год.

В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, палата реанимации и интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное рентгенологическое отделение, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, а также операционный блок. Учреждению передан ангиографический комплекс, также приобретено дополнительное оборудование, а в помещениях выполнен ремонт.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.

Напомним, что в октябре прошлого года в новосибирском Академгородке открыли специализированный сосудистый центр для пациентов с болезнями сердца.