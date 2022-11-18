Создатели санатория «Сибиряк» объявили об открытии новой загородной резиденции в Новосибирской области

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Новосибирская область и Росавтодор подписали меморандум о развитии сети автомобильных дорог региона
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
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