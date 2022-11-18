Мэр Новосибирска объяснил затянувшийся ремонт путепровода в центре горда санкциями

Задержки в ремонте путепровода на Октябрьской магистрали в Новосибирске связаны с заменой «санкционных» стройматериалов – на это потребовалось дополнительное время, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 ноября. Напомним, что первоначально работы планировалось завершить к началу текущего месяца.

С серьёзными дорожными заторами на Октябрьской магистрали, где идёт ремонт путепровода через улицу Ипподромскую, новосибирцы столкнулись еще в начале недели.

Работы на магистрали ведутся ещё с конца июля 2022 года, однако перекрытие очередного участка оказалось наиболее ощутимым – четырёхполосная дорога сузилась вдвое. При этом летом изначально заявлялось, что ремонт якобы закончится к ноябрю.

Как объяснил на пресс-конференции 18 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть, задержка в проведении ремонта связана с последствиями санкционных ограничений.

«В связи с объявленными санкциями у нас возникли определённые трудности. Прежде всего, там, где мы рассчитывали на импортные материалы, речь идёт о деформационных швах, пришлось проводить замещение, это потребовало определённого времени. То есть ушло время на замену материалов, поэтому произошла задержка. Сегодня работы в завершающей стадии, в этом году мы, безусловно, закончим ремонт», — заверил Анатолий Локоть в ходе «часа прессы», отметив, что замещение строительных материалов провели также в ходе ремонта моста через реку Тула на левом берегу Новосибирска.

Напомним, что к ремонту путепровода на Октябрьской магистрали приступили 25 июля 2022 года в связи с предаварийным состоянием объекта, в качестве подрядчика было выбрано ООО «СТС Плюс». За месяц до этого после предостережения областной прокуратуры на тротуарной зоне моста провели экстренные работы.