3,2 млн квадратных метров жилья возводятся в Сибири при проектном финансировании Сбера

Подразделения Сибирского банка Сбербанка заключили с девелоперами 161 договор на проектное финансирование недвижимости, на текущий момент кредитный портфель превышает 169 млрд рублей.

«Финансирование жилого строительства является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, что подтверждается лидерскими позициями на рынке, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Сбер предлагает застройщикам целый ряд кредитных продуктов с разными сроками и условиями, доступных клиентам на ранних этапах строительства – наше продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта, от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию».

Лидером по количеству заключенных договоров является Новосибирск – здесь выдано 60 кредитов, еще 31 сделка была совершена в Красноярском отделении Сбера.

Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров. По этому показателю лидером также является Новосибирская область – жителям региона будет доступно полтора миллиона квадратных метров.