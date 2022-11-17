68-летний губернатор Красноярского края планирует снова баллотироваться

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале «Енисей».



«Я действительно готов идти на второй срок. Считаю, что есть силы, есть планы — и тем не менее я буду работать столько, сколько определит для меня президент [Владимир Путин], и сколько это нужно красноярцам», — отметил Александр Усс.

Владимир Путин назначил Усса врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, в 2018 году Усс был избран губернатором (набрал 60,19% голосов). 3 ноября 2022 года Александру Уссу исполнилось 68 лет. Выборы губернатора Красноярского края должны пройти в 2023 году.

О том, каковы шансы Александра Усса на переизбрание, читайте в материале «Континента Сибирь» по ссылке.

Напомним, что США передали Италии материалы уголовного дела Артема Усса, сына губернатора, для предъявления обвинений.

