В Новосибирской области инфляция снизилась на треть

В Новосибирской области инфляция замедлилась на треть в октябре и составила 11,6%. На снижение инфляции повлияли стабилизация цен и уменьшение стоимости ряда товаров.

В октябре в Новосибирской области уровень цен оказался на 11,6% выше, чем годом ранее. В марте инфляция была на треть выше – 18,3%. По мнению аналитиков СГУ Банка России, это связано со снижением курса рубля из-за санкций и повышенным спросом на рынке.

Банк России считает, что с марта цены на многие товары длительного пользования уменьшились, что замедлило темп инфляции на непродовольственные товары. А в сегменте продуктов снизил рост цен хороший урожай зерновых и овощей этого года. Только в сентябре стоимость картофеля уменьшилась в два раза. Годовой темп роста цен на продукты в октябре в Новосибирской области снизился до уровней конца 2021 года.

«Из-за экспортных ограничений в стране остались повышенные переходящие запасы зерна, а в этом году аграрии собрали рекордный урожай. Это замедлило годовой рост цен на муку, хлеб и кондитерские изделия. Также зерно является важным компонентом кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, поэтому его высокое предложение на внутреннем рынке снизило издержки производителей многих видов продуктов. В результате в регионе замедлился рост цен на молочную продукцию и сыры, мясо птицы», – рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Ранее Новосибирскстат посчитал, что оборот розничной торговли в Новосибирской области составил 571 млрд рублей за январь-сентябрь 2022 года или 205,4 тысячи рублей на одного жителя региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот в денежном выражении вырос на 0,9%. Данных за октябрь 2022 года пока нет.

За 9 месяцев этого года жители Новосибирской области, по данным статистиков, чаще отдавали преимущество пищевым продуктам (в том числе напитки и табачные изделия), однако по-прежнему предпочтения потребителей на стороне непродовольственных товаров (53,3% против 46,7% у продуктов).

В 2022 году региональные торговые сети встали перед необходимостью корректировки своего ассортимента для сохранения привычной продуктовой корзины покупателей. Отметим, что структуру оборота розничной торговли по-прежнему формируют крупные и средние организации — 59,7% (в прошлом году — 63,7%). Доля розничных рынков остается незначительной (0,9%), наблюдается снижение на 0,1% по сравнению с прошлогодним периодом.

Напомним, что в этом году также новосибирцы чаще отдавали предпочтение службам доставки. Общее количество совершенных за девять месяцев заказов на 10% больше, чем за весь прошлый год.