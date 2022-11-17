Компания депутата Заксобрания Николая Машкарина вне конкурса получила контракт на реконструкцию бывшего бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске.

Реконструировать бассейн СКА, ранее принадлежавший Минобороны РФ, будет АО «Астон. Стройтрест 43». Директор компании – депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Машкарин (КПРФ). Он также учредитель ООО «Управляющая компания Фуд-Мастер» и других организаций. По данным издания «КоммерсантЪ», Николая Машкарина называли партнером и доверенным лицом банкира Игоря Кима.

По контракту завершить реконструкцию бассейна необходимо до 25 декабря 2023 года. Согласно техническому заданию, подрядчику нужно вынести коммуникации из зоны строительных работ, установить там металлические и железобетонные конструкции, провести новые коммуникации — отопление и вентиляционные системы, канализацию и водоснабжение. Необходимо будет также благоустроить здание, снабдить его сигнализацией и системой контроля.

Старое здание бассейна на улице Воинской было демонтировано в начале 2021 года, в сентябре на его фундаментах началось создание нового спортивного комплекса. Работы проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», подрядчиком стало АО ПСК «Армаком». В апреле текущего года строительство было приостановлено из-за необходимости внесения правок в проектную документацию, в том числе по части импортозамещения оборудования.

Минстрой Новосибирской области дважды объявлял аукционы на реконструкцию СКА. Последний – в октябре 2022 года. Начальная цена контракта составляла 743,9 миллиона рублей. Однако тендеры не состоялись, так как желающих в них участвовать не было. В итоге заказчик работ – ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» – после согласования с контрольным управлением принял решение заключить контракт вне конкурса с единственным поставщиком.

Напомним, один из крупнейших новосибирских бассейнов, бассейн СКА, находится фактически в полуразрушенном состоянии около 19 лет. Теперь здание – это собственность Новосибирской области. Реконструкция бассейна входила в программу подготовки Новосибирска к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, который отменили после начала СВО.