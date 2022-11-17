Бассейн СКА в центре Новосибирска реконструирует компания депутата Заксобрания

Жанна Гладкова
 
Бассейн СКА в центре Новосибирска реконструирует компания депутата Заксобрания
Остов бассейна СКА. Фото Михаила Перикова

Компания депутата Заксобрания Николая Машкарина вне конкурса получила контракт на реконструкцию бывшего бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске.

Реконструировать бассейн СКА, ранее принадлежавший Минобороны РФ, будет АО «Астон. Стройтрест 43». Директор компании – депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Машкарин (КПРФ). Он также учредитель ООО «Управляющая компания Фуд-Мастер» и других организаций. По данным издания «КоммерсантЪ», Николая Машкарина называли партнером и доверенным лицом банкира Игоря Кима.

По контракту завершить реконструкцию бассейна необходимо до 25 декабря 2023 года. Согласно техническому заданию, подрядчику нужно вынести коммуникации из зоны строительных работ, установить там металлические и железобетонные конструкции, провести новые коммуникации — отопление и вентиляционные системы, канализацию и водоснабжение. Необходимо будет также благоустроить здание, снабдить его сигнализацией и системой контроля.

Старое здание бассейна на улице Воинской было демонтировано в начале 2021 года, в сентябре на его фундаментах началось создание нового спортивного комплекса. Работы проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», подрядчиком стало АО ПСК «Армаком». В апреле текущего года строительство было приостановлено из-за необходимости внесения правок в проектную документацию, в том числе по части импортозамещения оборудования.

Минстрой Новосибирской области дважды объявлял аукционы на реконструкцию СКА. Последний – в октябре 2022 года. Начальная цена контракта составляла 743,9 миллиона рублей. Однако тендеры не состоялись, так как желающих в них участвовать не было. В итоге заказчик работ – ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» – после согласования с контрольным управлением принял решение заключить контракт вне конкурса с единственным поставщиком.

Напомним, один из крупнейших новосибирских бассейнов, бассейн СКА, находится фактически в полуразрушенном состоянии около 19 лет. Теперь здание – это собственность Новосибирской области. Реконструкция бассейна входила в программу подготовки Новосибирска к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, который отменили после начала СВО.

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