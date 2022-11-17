В Новосибирске планируется создание фармацевтического предприятия, где будут выпускать дженерики препаратов для лечения онкологических заболеваний. Проект находится на стадии обсуждения.

По данным «Континента Сибирь», возможность открытия завода по производству лекарственных препаратов в Новосибирске рассматривает АО «Фармасинтез».

«В настоящий момент обсуждается перечень препаратов, условия постройки предприятия, будет обязательная закупка госорганами части жизненно важных препаратов. Параметры инвестиций проекта также находятся на стадии обсуждения», — рассказал 17 ноября в ходе пресс-брифинга генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о статусе реализации проекта.

Дженерик – это лекарственный препарат, который в своей основе имеет то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве. Он выпускается в той же лекарственной форме, что и эталон.

АО «Фармасинтез» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов. На рынке лекарственных препаратов компания с 1997 года. Собственник и руководитель – российский предприниматель индийского происхождения Викрам Пуния.

В 2017 году «Фармасинтез» открыл цех малотоннажного производства, а в 2020 – крупнотоннажный цеха по производству твёрдых и стерильных лекарственных форм в Иркутске. В 2018 году компания приступила к строительству биотехнопарка в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Напомним, что в ближайшие дни в Новосибирской области пройдёт XI Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2022. Его организатором является Агентство инвестиционного развития региона.