Российского логистического партнера «Макдоналдса» купил известный новокузнецкий бизнесмен

Владелец сети «Вкусно – и точка», известный новокузнецкий предприниматель Александр Говор покупает логистическую компанию HAVI Россия (ООО «Рулог»), которая ранее доставляла продукты для сети «Макдоналдс».

16 ноября объявлено, что новокузнецкий предприниматель, владелец сети «Вкусно — и точка» (до ребрендинга — «Макдоналдс») Александр Говор покупает 100% российских активов HAVI Россия (ООО «Рулог)». Александр Говор в ходе сделки получит 14 логистических центров компании.

Все сотрудники и руководство компании, а это свыше 1,2 тысяч человек, сохранят места. После согласования с ФАС и передачи полных прав компанию переименуют в АО «Логистика – и точка».

«Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России. Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети», — отметил Александр Говор. Его слова приводит пресс-служба сети «Вкусно – и точка».

HAVI известна как логистический партнер сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Также компания предоставляет услуги в области управления цепями поставок, упаковки, логистики и переработки отходов. По данным Rusprofile, ООО «Рулог» зарегистрировано в 2003 году. Генеральным директором с 2009 года является Кристиан Новак. Выручка ООО «Рулог» в 2021 году составляла 70 млрд рублей, прибыль — 13 млн рублей. Стоимость компании оценивается сервисом Rusprofile в 837 млн рублей.

Напомним, что в сентябре 2022 года стало известно о планах Александра Говора приобрести российские активы финского производителя одноразовой посуды Huhtamaki. Более подробно о том, какие активы принадлежат Александру Говору — в материале по ссылке.