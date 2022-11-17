О российском ПЛП в Узбекистане расскажут на форуме InPark-2022 в Новосибирске

С 23 по 25 ноября в Новосибирской области пройдёт XI Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2022. В рамках одного из мероприятий представители республики Татарстан поделятся с участниками опытом создания российского промышленно-логистического парка на территории Узбекистана.

Площадкой форума в этом году станет Grand Autograph Hotel Novosibirsk (бывший Novosibirsk Marriott Hotel).

Как рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов в ходе пресс-конференции 17 ноября, посвящённой форуму, в этом году на мероприятие съедутся более 300 человек из 56 российских регионов от Камчатки до Калининграда.

По словам Александра Зырянова, акцент в мероприятиях в этом году будет сделан на обсуждении высокотехнологичного бизнеса на площадках индустриальных парков. В рамках форума также продолжат проводить экскурсии на ПЛП региона, в них примут участие более 150 делегатов.

«В этом году впервые будет экскурсия на частный индустриальный парк «Верх-Тула». Пять лет назад мы подписали соглашение о развитии этого проекта и сейчас хотим наглядно продемонстрировать, чего может добиться бизнес при поддержке органов власти за этот срок», — отметил Александр Зырянов.

В числе ключевых и наиболее интересных мероприятий форума этого года глава АИР назвал защиту проектов по программе Минпромторга РФ «Лидеры развития инфраструктуры», заседание экспертной площадки «Логистика в новой реальности: как справиться с новыми вызовами и выстроить эффективные цепочки», организованное для российских агентств инвестиций и корпораций развития и посвящённое нынешней экономической ситуации, а также презентацию проекта российского индустриального парка на территории Узбекистана, которую подготовят участники из Республики Татарстан.

В рамках форума также планируется подписание ряда соглашений.

Форум InPark – одна из ведущих дискуссионных площадок для обсуждения вопросов развития промышленной инфраструктуры и роста инвестиционной привлекательности регионов. В рамках мероприятия традиционно подводятся предварительные итоги развития парков в России, даётся экспертная оценка текущего состояния и перспектив развития парковых проектов, а также обсуждаются тренды развития промышленной инфраструктуры и изменения в законодательстве. Программа мероприятия доступна на сайте форума. Для участия необходима регистрация.

Напомним, в прошлом году сообщалось о выделении Новосибирской области 229 млн рублей на компенсацию расходов по строительству ПЛП.