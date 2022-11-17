Жительница Сибири украла 5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов

Алёна Золотова
 
Томичка украла 5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов
Фото: unsplash.com

Главное управление МВД по Томской области возбудило 18 уголовных дел в отношении пожилой жительницы региона, которая заключила контракты на оказание услуг детям-инвалидам на 5 млн рублей. Однако вместо оказанных услуг, как установило следствие, похитила деньги. 

По данным МВД, руководитель коммерческой организации из Томской области заключила муниципальные контракты по оказанию социальных услуг детям-инвалидам на 5 млн рублей. Компания 63-летней женщины должна была оказать психологическую, медицинскую, педагогическую и логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам на территории районов Томской области. 

«Однако взятые на себя обязательства подозреваемая не выполнила, никаких услуг не оказала, но при этом в бухгалтерию муниципального учреждения предоставила фиктивные акты выполненных работ. В связи с этим на подконтрольные злоумышленнице счета были перечислены денежные средства», — говорится в сообщении ГУ МВД по Томской области.

Силовые ведомства выявили несколько эпизодов мошенничества. Следователи возбудили 18 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение). 

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