Депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 17 ноября по итогам заседания склонились к тому, что в ближайшие три годы экономика региона и России в целом будет развиваться по «умеренно-консервативному» сценарию и рекомендовали вынести проект закона об областном бюджете на рассмотрение ноябрьской сессии.

Доклад с прогнозом экономического развития региона сделал заместитель министра экономического развития региона Виталий Шовтак. Он сообщил, что в 2023 году темп роста промышленного производства (в сопоставимых ценах к 2022 году) ожидается в размере 102,3%, сельского хозяйства – 101,9%, платных услуг – 102,4%, заработной платы – 99,4%, ВРП – 100,8%, инвестиции в основной капитал составят 100,5%, оборот розничной торговли – 100%. При этом большинство трехлетних показателей в отдельно взятой Новосибирской области планируются выше, чем по стране в целом.

«Оснований полагать, что внешнеэкономическая конъюнктура мировая и российская будет положительной, у нас нет», – так заместитель министра ответил на вопрос депутата Николая Машкарина о том, почему эксперты оставили выбор на консервативном сценарии развития экономики.

Депутат Заксобрания Сергей Кальченко обратил внимание, что, несмотря на выгодное географическое положение региона, оборот оптовой торговли здесь ниже среднего показателя по России. «Может ли такое быть из-за того, что в этой сфере работает много предпринимателей, которые зарегистрированы в других регионах, где налоговые ставки ниже?» – поинтересовался он. Заместитель министра ответил, что, скорее всего, имеет место неверная оценка федеральным центром некоторых трендов развития отрасли: «В ближайшие два года стоит ожидать структурных сдвигов в связи с изменением логистических потоков и поворотом на восток. Это должно повлиять на оборот оптовой торговли, в том числе и у нас».

«Обязательно посмотрим по первому кварталу, есть ли отток», – так прокомментировал эту реплику председатель комитета Федор Николаев.

Вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко поинтересовалась, находит ли отражение в прогнозных документах задача, поставленная на федеральном уровне, о структурном изменении экономики. «В рамках возможностей бюджета Новосибирской области все делается для того, чтобы поддерживать инвестиции, развивать новые производства. Но возможностей бюджета региона для этого критически мало», – охарактеризовал ситуацию Виталий Шовтак.

«В целом бюджет социально-направленный, – подвел итог обсуждению Федор Николаев. –Если говорить о бюджете развития, здесь, конечно, больших ожиданий быть не должно. Это, прежде всего, начатые объекты. Они в бюджете отражены, они будут иметь свое финансирование и свое окончание. Но говорить, что появляется много новых объектов – нельзя. Экономическая ситуация и в стране в целом, и в регионе оставляет желать много лучшего».