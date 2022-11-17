Популярный корейский стритфуд запустится в 2023 году в трех городах Сибири

Федеральная сеть стритфуда Chicko анонсировала открытие своих заведений в Омске, Томске и Красноярске до середины 2023 года. Ранее руководитель новосибирского франчайзи Chicko Олег Ионко отмечал, что за первый месяц выручка заведения составила 10,5 миллионов рублей при инвестициях в 13 млн рублей.

О своих планах сеть Chicko сообщила в официальном ТГ-канале. Речь идет о запуске заведений в Красноярске, Омске и Томске до середины 2023 года. Также в компании не исключают запуск второго заведения в Новосибирске.

Напомним, что основателем сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. На сегодня в столице России, по данным 2ГИС, работает уже 9 кафе под этим брендом. В меню заведений можно найти национальное корейское блюдо токпокки (тягучие колбаски из рисовой муки с овощами), корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги.

В конце сентября заведение корейского стритфуда Chicko открылось в Новосибирске на Красном проспекте около часовни вместо бургерной «МЯСОROOB». Его запустила по франшизе компания RestMe, развивающая заведения под брендами «Аджикинежаль», Drovamuka, «У Беллуччи круче», «Мятный карась», «На Даче». Как ранее рассказывал в соцсетях директор RestMe Олег Ионко, за первый месяц выручка заведения составила 10,5 миллионов рублей. При этом, общие затраты на открытие составляли 13 млн рублей.