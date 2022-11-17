Сибиряки держат в Сбербанке драгоценные металлы на сумму 8,8 млрд рублей

Федор Туров
 
Объем драгоценных металлов на счетах клиентов Сибирского Сбербанка превысил 8,8 млрд рублей
Фото Сибирского банка Сбербанка

Объем драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в рублевом эквиваленте превысил 8,8 млрд рублей. Самым популярным для покупки остается золото – на его покупку клиенты потратили больше семи миллиардов рублей.

Обезличенные металлические счета вместо денежных средств в определенной валюте отображают принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к биржевому курсу, что позволяет продать актив в момент высоких котировок. Помимо золота, обезличенный металлический счет можно открыть в серебре, платине и палладии – например, в республике Тыва наибольший объем относится именно к нему и превышает 108 миллионов рублей.

«Покупка драгоценных металлов – отличный способ поддерживать свой инвестиционный портфель, разделяя свои вложения по разным источникам, – говорит заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков. – Благодаря открытию обезличенного металлического счета можно не только копить и зарабатывать, но и экономить ввиду отсутствия расходов на хранение металла».

Наибольшей популярностью открытие ОМС пользуется у клиентов в Новосибирской области – общая сумма счетов превышает 2,1 млрд рублей, из которых 1,8 млрд относятся к золоту. На втором месте Кемеровское отделение – объем драгоценных металлов на счетах клиентов в регионе равен двум миллиардам.

Открыть обезличенный металлический счет можно в отделении банка, а также по ссылке или в приложении «Сбербанк Онлайн».

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