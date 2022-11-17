Сибиряки держат в Сбербанке драгоценные металлы на сумму 8,8 млрд рублей

Объем драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в рублевом эквиваленте превысил 8,8 млрд рублей. Самым популярным для покупки остается золото – на его покупку клиенты потратили больше семи миллиардов рублей.

Обезличенные металлические счета вместо денежных средств в определенной валюте отображают принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к биржевому курсу, что позволяет продать актив в момент высоких котировок. Помимо золота, обезличенный металлический счет можно открыть в серебре, платине и палладии – например, в республике Тыва наибольший объем относится именно к нему и превышает 108 миллионов рублей.

«Покупка драгоценных металлов – отличный способ поддерживать свой инвестиционный портфель, разделяя свои вложения по разным источникам, – говорит заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков. – Благодаря открытию обезличенного металлического счета можно не только копить и зарабатывать, но и экономить ввиду отсутствия расходов на хранение металла».

Наибольшей популярностью открытие ОМС пользуется у клиентов в Новосибирской области – общая сумма счетов превышает 2,1 млрд рублей, из которых 1,8 млрд относятся к золоту. На втором месте Кемеровское отделение – объем драгоценных металлов на счетах клиентов в регионе равен двум миллиардам.

Открыть обезличенный металлический счет можно в отделении банка, а также по ссылке или в приложении «Сбербанк Онлайн».