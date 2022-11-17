Сбер возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay

Сбер объявил о возобновлении работы сервиса бесконтактных платежей SberPay. Правда доступна она будет только для владельцев смартфонов на платформе Android.

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир». Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите SberPay через ярлык или из приложения «СберБанк Онлайн», и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».

Дополнительных приложений устанавливать не требуется, для оплаты достаточно «СберБанк Онлайн» версии от 14.5. Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. На устройствах Apple SberPay пока не работает.

Для владельцев СберКарт — дебетовой, кредитной и тревел — Сбер запускает анимированный дизайн карты в приложении «СберБанк Онлайн» и на экране оплаты SberPay.