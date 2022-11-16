Суд лишил водительских прав экс-депутата, сбившего ребёнка в Новосибирской области

По результатам рассмотрения административного дела экс-депутат Татарска Сергей Мамонтов лишён права управления транспортными средствами на полтора года. Бывший народный избранник также ждёт суда по уголовному делу.

Татарский районный суд Новосибирской области лишил 67-летнего экс-депутата Совета депутатов Татарска, директора районного ремонтно-дорожного управления Сергея Мамонтова права управления транспортными средствами сроком на полтора года, сообщили в прокуратуре региона 16 ноября.

Решение вынесено по результатам рассмотрения административного дела по ст. 12.24 КоАП РФ -«нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Помимо этого, в отношении бывшего депутата было заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ – «заведомое оставление в опасности». Оно уже расследовано и направлено в суд.

Напомним, что вечером 30 октября Сергей Мамонтов сбил на автомобиле ребёнка, который впоследствии был госпитализирован с травмами средней тяжести. Бывший депутат покинул место происшествия и явился в полицию после того, как его машину объявили в розыск.

Свою вину Мамонтов признал.