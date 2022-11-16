«Монтажёр расстрелян»: Артемий Лебедев извинился за «похороненного» новосибирского экс-губернатора

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился за неуместное упоминание бывшего губернатора Новосибирской области, ныне сенатора Совета Федерации Владимира Городецкого. Ранее он перепутал политика с умершим экс-директором оружейного завода «Ижмаш».

В очередном ролике на YouTube от 16 ноября Артемий Лебедев извинился перед подписчиками. Ранее, рассказывая об умершем в 2014 году руководителе завода «Ижмаш» Владимире Гродецком, блогер выставил на экран фото бывшего мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

Ролик с ошибкой, на которую Лебедеву указал один из комментаторов, вышел на канале блогера 11 ноября. Сейчас на месте фото стоит квадрат без изображения.

«Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я рассказывал о промышленнике Гродецком, при этом на монтаже была найдена и использована фотка губернатора Новосибирской области Городецкого. Монтажёр уже расстрелян, отправлен на Донбасс и там где-то в окопах защищает Родину и исправляет свои ошибки», — шутливо прокомментировал ситуацию Артемий Лебедев.

Впрочем, тайм-код с временным отрезком с извинениями блогер в описании к ролику не обозначил. Да и в новом видео он назвал Владимира Городецкого губернатором Новосибирской области, хотя эту должность политик не занимает уже пять лет.

Напомним, что блогер, неоднократно упоминавший в своих видео о Новосибирской области, в октябре похвалил проект «парящей» кровли в аэропорту «Толмачёво».