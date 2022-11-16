«Россети» взяли на баланс более 11 тысяч километров линий электропередачи в Сибири

Компания «Россети Сибирь» с начала года взяла на свой баланс энергообъекты общей мощностью более двух тысяч мегавольт ампер (МВА) в девяти регионах своего присутствия. Приобретённое электрохозяйство в основном расположено в Бурятии.

Консолидацию электросетевого хозяйства «Россети Сибирь» проводят в рамках поручения президента России по объединению и обеспечению эффективности работы сетей, отметили в компании.

Суммарная протяженность линий электропередачи сетей, приобретённых компанией за первое полугодие в Сибири и на Дальнем Востоке, по трассе и по цепям составила 10,65 км, мощность пяти подстанций – 0,9 МВА.

Большинство приобретенных объектов электросетевого хозяйства расположены в Бурятии. Это энергообъекты дачных товариществ в Улан-Удэ и посёлке Верхняя Березовка.

Более 4,5 км линий электропередачи и две трансформаторные подстанции общей мощностью 0,8 МВА в Кузбассе достались энергокомпании по договорам дарения от садовых товариществ.

«Электросетями должны управлять профессионалы, – приводят в компании «Россети Сибирь» слова председателя СНТ «Строитель» Сергея Хаблюка. – Обслуживать линии грамотно и безопасно мы не можем, да и средств на эти расходы у товарищества нет. Поэтому приняли решение перейти на баланс Россетей. Эта компания сможет обеспечить надёжное электроснабжение нашего СНТ».

В результате сделки обслуживание сетей будет производить энергокомпания за свой счёт, учитывая обязательные требованиям оперативно-технологического управления и безопасности. При этом садовым товариществам предоставляется возможность круглогодичного подключения к электричеству.

В будущем подобные договоры «Россети Сибирь» планируют заключить и в других регионах своего присутствия. В основном организация будет принимать на свой баланс изношенные и аварийные сети. Как отметили в компании, такие сети часто провоцируют отключения электроэнергии и разрушают целостность энергосистемы в целом.

«Жители часто обращаются к энергетикам с просьбами восстановить электроснабжение. Но специалисты компании вынуждены отказывать – проводить работы на чужих сетях они не могут. Поэтому принятие на баланс энергообъектов, которые их хозяева не имеют возможности поддерживать в рабочем состоянии самостоятельно. Только так на законных основаниях возможно организовать их обслуживание, реконструкцию, а значит, обеспечить комфорт жителям – единственный выход», — отметили в компании.

Общий объём финансирования программы консолидации в 2022 году в компании «Россети Сибирь» составил 9,2 млн рублей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Объём электросетевого имущества на временном праве владения и пользования на конец первого полугодия составил 11 303,1 км линий электропередачи и 2306,6 МВА мощности.