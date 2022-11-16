У трети обследованных новосибирцев отклонения в показателях холестрина и глюкозы

Подведены промежуточные итоги диспансерного обследования жителей Новосибирской области в 2022 году. У трети участников диагностических мероприятий по выявлению сахарного диабета обнаружены отклонения в биохимических показателях крови.

Правительство Новосибирской области организовало диспансеризацию для жителей региона. С начала 2022 года диспансеризацию прошли около 450 тысяч человек.

«Большое внимание мы уделяем раннему выявлению сахарного диабета, своевременной постановке пациентов на диспансерное наблюдение. В рамках профилактической работы проводятся выездные мероприятия и различные «школы здоровья». Значимое направление профилактики – своевременное прохождение диспансеризации, которое включает измерение уровня глюкозы крови», – рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

По результатам обследования повышенный уровень глюкозы крови выявлен у 32 тысяч человек, сахарный диабет впервые обнаружен у 1 379 жителей области.

В ранней диагностике заболевания принимают участие центры здоровья для взрослых и детей. В этом году их посетили порядка 50 тысяч человек. Почти у 30% их них обнаружены отклонения показателей глюкозы и холестерина крови. Для пациентов с выявленными отклонениями биохимических показателей организованы дополнительные консультации. Врачи предупреждают, что основой здорового образа жизни и профилактики диабета являются правильное питание и физическая активность. Поэтому пациенты получают бесплатные консультации по коррекции по образа жизни и проходят обучение в школе профилактики диабета.

Активная работа проводится министерством здравоохранения Новосибирской области по информированию широких кругов населения о проблеме сахарного диабета. Профильное министерство, по данным пресс-службы, организует просветительские мероприятия и «школы здоровья», в которых ежегодно принимает участие более 30 тысяч человек.