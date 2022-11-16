Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр выступят в поддержку российской армии в Новосибирске

Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр под руководством Михаила Симоняна 21 ноября на сцене Новосибирской филармонии представят премьерную концертную программу. Проект реализуется при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. Все средства пойдут на поддержку российской армии. Билеты доступны на сайте филармонии.



Новосибирские зрители увидят балет русского композитора Игоря Стравинского «Весна священная» в интерпретации Сергея Полунина — российского артиста балета, самого молодого премьера в истории трупы Королевского балета Великобритании.

Содержание «Весны священной» Стравинский излагал следующим образом: «Светлое Воскресение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного».

Мероприятие включает и литературно-театральную часть: стихотворения русских поэтов прозвучат в исполнении артиста драмы Государственного академического Малого театра, лауреата Государственной премии России Игоря Петренко.

Музыка будет представлена Фестивальным симфоническим оркестром, в который войдут артисты Новосибирского академического симфонического оркестра и солисты, артисты симфонических коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга. Дирижёр – Михаил Симонян.