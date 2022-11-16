Операторы связи усилили LTE в любимых туристических местах новосибирцев

«МегаФон» увеличил плотность LTE-покрытия в популярных туристических местах Горного Алтая, а также в 13 населенных пунктах, где живет половина населения региона – более ста тысяч человек.

«Республика Алтай продолжает удерживать лидерские позиции по туристическому потоку среди российских регионов, – комментирует директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько. – По нашим данным, за последние три месяца здесь побывало на 85% больше гостей, чем в начале года. Поэтому мы провели масштабную работу на всей территории: подготовили сеть в самых популярных рекреационных зонах к дополнительным нагрузкам, запустили новые базовые станции, расширили покрытие. В преддверии новогодних праздников путешественники со всей страны уже активно бронируют алтайские базы отдыха, и мы можем быть уверены, что на зимних каникулах наши абоненты смогут пользоваться любыми цифровыми технологиями даже за сотни километров от мегаполисов».

По данным оператора, самый высокий период мобильной активности на Алтае в этом году зафиксирован в июле и октябре. Каждый пятый турист в этом году приехал сюда из Новосибирской области.

Качество мобильной сети улучшили в селах Кош-Агач, Онгудай, куда приезжают посмотреть на «Алтайский Стоунхендж», древний мегалитический комплекс, и «Бичикту» – скалы с сотнями удивительных рисунков предков современных народов Сибири. Небольшие населенные пункты Улаган, Усть-Кан и Усть-Кокса также вошли в зону развития 4G «МегаФона».

Телеком-инфраструктура была улучшена в ключевых жилых районах и вдоль городских автомагистралей Горно-Алтайска: улицах Ленина, Энергетиков, Коммунистическом проспекте. Связь дополнительно усилили и в популярных у туристов Чемальском и Майминском районах, на Чуйском тракте.