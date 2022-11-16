Андрей Травников рассказал о контейнерных перевозках в Новосибирской области на общероссийском форуме

В Новосибирской области планируется продолжать стимулировать развитие контейнерных перевозок. Первая станция-формирователь уже создана в Барабинске, обсуждается целесообразность создания аналогичной и в Карасуке. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников на площадке форума «Транспорт России», представляя опыт региона в развитии контейнерных мощностей.

Делегация Новосибирской области начала работать на форуме «Транспорт России» 15 ноября, сообщили в пресс-службе областного правительства. В числе проектов, которые регион представляет на форуме, — строительство Восточного обхода Новосибирска и вводного объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво».

Важность развития контейнерных перевозок обсудили на панельной дискуссии форума «Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков. Актуальные траектории развития рынка». Эксперты, в частности, отметили, что этот вид логистики является одним из самых перспективных отраслей транспортного рынка, что обусловлено универсальностью и мультимодальностью контейнеров.

Как отметил в ходе обсуждения Андрей Травников, для новосибирского транспортно-логистического узла контейнерные перевозки имеют особое значение.

«Мы всячески стимулируем развитие контейнерных мощностей, перевозок. И это удаётся. Только за последнюю пятилетку объём обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году. Сегодня на площадках трех крупных игроков можно одновременно разместить 11,5 тысяч контейнеров. Постоянно появляются новые инвестпроекты. Например, в конце следующего года будет запущена первая очередь ещё одного крупного терминала», — сообщил в ходе дискуссии губернатор.

В Новосибирской области направление контейнерных перевозок получило мощный импульс к развитию во время кризиса, связанного с дефицитом зерновозов, в 2017 году. Для региона, ежегодно вывозящего более миллиона тонн зерна, оперативное решение вопроса было принципиальным. Оно заключалось в отгрузке товара в контейнерах.

По данным областного правительства, за годы применения контейнерной логистики объём вывоза зерна из региона вырос почти в десять раз. Так, в 2017 году железнодорожным транспортном в контейнерах было вывезено 20 тыс. тонн зерна, в 2018 – 40 тыс. тонн, в 2021 году — почти 160 тыс. тонн, в 2022 году – около 200 тыс. тонн, что составляет пятую часть всего экспортного зерна.

Для новосибирских зернотрейдеров контейнерные поезда стали серьёзным фактором оптимизации процесса перевозок. Однако важно, чтобы место отгрузки контейнера было относительно приближено к контейнерному терминалу — если «плечо» доставки более 120 километров, грузить контейнеры уже невыгодно. Для этого правительство Новосибирской области совместно с Западно-Сибирской железной дорогой разработало решение: в этом году в Барабинске появилась первая станция-формирователь. Там будет сформирован первый полностью контейнерный поезд для отгрузки на Восток.

Объёмы погрузки зерна на станциях, расположенных на одной ветке с Барабинском, — Татарская, Чаны, Убинская и Каргат — составляют около 300-320 тысяч тонн в год.

Как подчеркнул на форуме Андрей Травников, для эффективного развития контейнерной логистики необходимы проактивные действия со стороны властей — как региональных, так и федеральных.

Губернатор отметил, что необходимо стимулировать ещё более активное применение контейнеров, ведь практически у каждой розничной сетевой компании уже есть или скоро появится крупный распределительный центр в Сибири.

«Для того чтобы повысить интерес к использованию контейнеров, можно было бы ввести – пусть временную, на два года, — меру по субсидированию досыла пустых контейнеров. Это поможет повысить привлекательность этого вида погрузки, а значит, увеличит оборачиваемость парка контейнеров, повысит общую эффективности», — отметил губернатор.

Напомним, что в сентябре депутаты новосибирского Заксобрания обсудили сотрудничество с КНР в сельскохозяйственной сфере.