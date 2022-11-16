26 ноября 2022 года состоится традиционная встреча выпускников Новосибирского государственного университета и знаменитой физматшколы Академгородка в Москве. В рамках мероприятия будут в том числе обсуждаться пути развития Академгородка.

За свою историю НГУ подарил стране и миру немало ярких ученых, уважаемых экспертов, успешных бизнесменов, да и просто – ярких и креативных людей. Сегодня они работают в самых разных городах и странах, но многие не забывают про свою «альма матер». Отсюда родилась традиция таких «удаленных» встреч выпускников, одна из которых пройдет в столице России 26 ноября.

«Мы стараемся, чтобы программа таких встреч состояла не только из развлекательной части. В этом году в рамках встречи пройдет стратегическая сессия, участники которой поделятся идеями по развитию университета и Академгородка. А результаты этого обсуждения будут использованы для формирования программы развития «НГУ-2030» и проекта «Смарт Сити», как центра Большого Академгородка», – рассказала «Континенту Сибирь» одна из организаторов встречи этого года, член наблюдательного совета Союза выпускников НГУ Ирина Травина.

К числу наиболее известных выпускников НГУ, ныне проживающих в столице, относится миллиардер, основной владелец холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, недавно подаривший университету несколько миллиардов рублей на развитие кампуса и физматшколы. Пока не ясно, примет ли он участие в запланированной встрече выпускников, но среди уже зарегистрировавшихся есть другие участники, от которых можно ждать интересных и содержательных предложений по развитию Академгородка. В их числе, исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов, руководитель проектного офиса УТС ЧУ «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев и Сергей Мироносецкий, ранее возглавлявший Сибирскую генерирующую компанию и в настоящее время продолжающий заниматься различными проектами в области энергетики.

Полная программа предстоящего мероприятия доступна на сайте по ссылке. Необходима предварительная регистрация. По словам организаторов, для того, чтобы принять участие во встрече, нужно внести пожертвование от 2000 рублей. Для студентов вузов — 1000 рублей (при предъявлении студенческого билета). Встреча пройдет в лофте «Весна» (Спартаковский переулок 2с1, подъезд №7, в 5 минутах от станции метро Красносельская и в 7 минутах от станции Бауманская).